Scoperto a Montesano un grosso nido di calabroni. Vigili del Fuoco e Forestali a lavoro per la rimozione
Paura ieri a Montesano sulla Marcellana dove è stato scoperto un nido di calabroni.
Il fatto è avvenuto in via San Felice, in località Terneta. Il nido è stato scoperto all’interno di un vano contatori situato sulla strada pubblica.
Una presenza che, se non opportunamente fermata, avrebbe potuto provocare danni molto gravi a persone e animali d’affezione.
Ad attivare l’intervento è stata la pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestali di Montesano che aveva notato lo sciame ed ha subito provveduto a mettere l’area in sicurezza.
Sul posto sono poi giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina diretti dal Capo Reparto Domenico D’Onza che muniti di abbigliamento di protezione speciale e dopo aver nebulizzato il favo e l’area circostante con un apposito prodotto hanno rimosso il potenziale pericolo.
Altri due nidi sono stati rimossi anche in via Giuseppe Garibaldi e in via Chiusa.