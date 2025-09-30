Paura ieri a Montesano sulla Marcellana dove è stato scoperto un nido di calabroni.

Il fatto è avvenuto in via San Felice, in località Terneta. Il nido è stato scoperto all’interno di un vano contatori situato sulla strada pubblica.

Una presenza che, se non opportunamente fermata, avrebbe potuto provocare danni molto gravi a persone e animali d’affezione.

Ad attivare l’intervento è stata la pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestali di Montesano che aveva notato lo sciame ed ha subito provveduto a mettere l’area in sicurezza.

Sul posto sono poi giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina diretti dal Capo Reparto Domenico D’Onza che muniti di abbigliamento di protezione speciale e dopo aver nebulizzato il favo e l’area circostante con un apposito prodotto hanno rimosso il potenziale pericolo.

Altri due nidi sono stati rimossi anche in via Giuseppe Garibaldi e in via Chiusa.