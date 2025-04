Continuano i servizi predisposti dalla Questura di Salerno con particolare attenzione al fenomeno dei parcheggiatori abusivi in aree sensibili della città.

Negli ultimi mesi sono state sanzionate diverse persone coinvolte in attività di parcheggio illecito, spesso accompagnate da comportamenti molesti o intimidatori nei confronti dei cittadini e dei commercianti. Nella serata di ieri sono stati denunciati tre parcheggiatori individuati nel centro cittadino, due in Piazza Amendola e uno in Piazza Casalbore, nei pressi dello stadio Vestuti.

Il Questore della provincia di Salerno ringrazia i tanti cittadini che hanno avvertito della presenza dei parcheggiatori tramite l’applicazione YouPol o chiamando direttamente il numero unico 112, invitandoli a segnalare tutte le situazioni sospette o di disturbo alle autorità competenti, affinché si possa intervenire tempestivamente e garantire un ambiente più sicuro e ordinato per tutti.