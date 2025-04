Attimi di terrore ieri sera a Capaccio Paestum dove un’anziana è stata rapinata all’interno della sua abitazione.

Il tutto è accaduto in località Laura, dove due persone, col volto coperto e armate di coltello, si sono introdotte in casa e hanno immobilizzato con la forza la proprietaria.

I malfattori hanno poi messo a soqquadro le camere in cerca di oggetti di valore, riuscendo a portare via un bottino di soldi in contanti e oro. Pare abbiano anche strappato un anello dalla mano della vittima, ferendola.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione che coordinati dalla Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Giuseppe Colella, hanno dato il via alle indagini per risalire agli autori del brutale gesto e assicurarli alla giustizia.