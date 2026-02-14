Tentano un furto in un supermercato di Montesano sulla Marcellana ma vengono scoperti.

È quanto accaduto questa sera, nell’esercizio ubicato sulla SS 19 Nazionale.

Dueuomini avrebbero iniziato a girare furtivamente nell’esercizio commerciale e sono stati notati da una dipendente, che li ha riconosciuti quali autori di un furto di bottiglie di champagne avvenuto il mese scorso. Immediato l‘allarme ai Carabinieri che, giunti sul posto, hanno bloccato uno dei due: in uno zaino sono state ritrovate bottiglie di champagne, svariate confezioni di rasoi e prodotti per l’igiene.

Il complice si sarebbe dileguato velocemente.

I militari hanno proceduto a trasportare l’uomo in caserma e, dopo le formalità di rito, è stato arrestato. Si tratta di un ucraino.

Non sarebbe la prima volta che compiva un furto nello stesso supermercato insieme ai suoi complici.