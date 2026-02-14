C’è un amore che resiste al tempo, che vive nei ricordi e nei sorrisi. È quello che accompagna ogni stagione della vita e che, anche negli anni più maturi, continua a fiorire con la stessa intensità. Per la festa di San Valentino Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus ha deciso di celebrare il sentimento universale in alcune delle strutture per anziani con momenti di cura, creatività e condivisione, trasformando questa giornata in una “festa del cuore”.

Alla Comunità Sant’Anna di Monte San Giacomo San Valentino si è trasformato in uno speciale SPA Day. Le professioniste di un salone di bellezza hanno donato alle ospiti trattamenti di estetica e messe in piega, regalando momenti di leggerezza e valorizzazione personale. La fisioterapista della cooperativa Giulia Scaramuzzo ha eseguito massaggi dolci e rilassanti, contribuendo a creare un’atmosfera di serenità e benessere.

In una Comunità Alloggio in Sardegna gli anziani ospiti, con il supporto delle educatrici, hanno realizzato dei bigliettini su cui ognuno ha scritto la sua idea di amore. Ne sono nate riflessioni profonde e autentiche, parole che raccontano un amore fatto di presenza, memoria, legami che continuano oltre il tempo: “L’amore per i figli quando vengono a trovarmi è una gioia e tutti facciamo festa”, “Parlo tutte le notti con mio marito e mio figlio che non ci sono più, vado avanti per i figli che mi sono rimasti in vita, che rappresentano l’amore più grande”.

In una Casa di riposo in Toscana gli ospiti hanno colorato disegni raffiguranti una coppia, arricchendoli con un pensiero sull’amore.

Un’attività semplice ma capace di stimolare emozioni, dialogo e ricordi. Sempre in Toscana, in una RSA, gli ospiti della struttura si sono divertiti a decorare cuoricini con la carta, dando spazio alla fantasia e alla manualità in un clima di allegria e collaborazione.

In una Residenza Protetta in Liguria sono state realizzate decorazioni in legno con cuoricini e la scritta “Love”, piccoli simboli creati con cura e dedizione, espressione concreta di un sentimento che non conosce età.

“Questa giornata non sarebbe stata possibile senza l’impegno costante delle coordinatrici e delle educatrici, risorse preziose che ogni giorno animano le nostre comunità con professionalità e umanità. Un sentito ringraziamento, inoltre, va a Rosanna e Giuseppina di Sala Consilina e alla professionista Giulia Scaramuzzo per la disponibilità, la professionalità e la sensibilità dimostrate con gli ospiti di Monte San Giacomo: la loro presenza ha reso questa giornata ancora più speciale. Perché l’amore, per Insieme Società Cooperativa Sociale, non è solo una ricorrenza da celebrare il 14 febbraio, ma un valore che guida ogni gesto quotidiano: nella cura, nell’ascolto, nella vicinanza. E nelle nostre comunità continua a vivere, ogni giorno” fanno sapere dalla Cooperativa valdianese.