Serra in costruzione senza autorizzazioni ad Eboli. Sequestrato il terreno e denunciato il titolare

Sequestrati 40mila metri quadri di terreno in località Campolongo di Eboli. La Polizia Municipale, agli ordini del Comandante Marco Garibaldi, ha bloccato la costruzione di una serra.

Come si legge su “La Città di Salerno”, i caschi bianchi intervenuti hanno chiesto le autorizzazioni al proprietario, ma non vi era alcun documento rilasciato dal Comune perché non era stata chiesta alcuna autorizzazione edilizia.

Gli agenti, così, hanno subito fermato gli operai e sequestrato la struttura terricola e il terreno interessato, mentre il proprietario è stato denunciato.

– Paola Federico –