Scoperto manufatto abusivo nell’area del Parco Nazione a Camerota. Ordinata la demolizione

Il Raggruppamento Carabinieri Parchi, Comando di Stazione di Marina di Camerota, ha accertato la realizzazione di abusi edilizi nel territorio di Camerota, in località Marco.

L’abuso riguarda un manufatto a pianta quadrata di circa 36 metri quadri, con rivestimento in pietra e copertura a due falde spioventi. L’opera in questione è stata realizzata in un’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni senza le necessarie autorizzazioni.

Proprio per questo l’Ente Parco ha ordinato la demolizione dell’opera abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.

– Paola Federico –