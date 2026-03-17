Scoperta a Battipaglia con hashish e cocaina pronte per lo spaccio. Arrestata
Trovata con hashish e cocaina pronte per lo spaccio, scatta l’arresto. Nei giorni scorsi una marocchina è stata scoperta sulla litoranea a Battipaglia con 30 dosi di stupefacente pronte da spacciare.
A notare la donna, con alcuni precedenti, sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, diretti dal Vice Questore Giuseppe Fedele, durante alcuni controlli sul territorio.
A seguito della perquisizione è stato scoperto anche un bilancino di precisione sotto al sedile dell’auto della donna.
Per lei è scattata la misura dell’arresto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In seguito è stato disposto l’obbligo di firma.