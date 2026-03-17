Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con visite in 780 luoghi in 400 città di tutta Italia.

Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano per la 34ª edizione le “Giornate FAI di Primavera”, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani (nel primo fine settimana di primavera) di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono.

Un patrimonio fatto di tesori d’arte e natura più o meno conosciuti e anche di storie, tradizioni e saperi unici che vengono tramandati e rinnovati dalle comunità che li custodiscono, a cui il FAI dedica ogni anno questa “festa collettiva” pensata per promuoverne la conoscenza, la cura e la tutela, in linea con la missione educativa che la Fondazione porta avanti da oltre cinquant’anni.

Grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutte le regioni saranno visitabili a contributo libero centinaia di luoghi d’arte, storia e natura da Nord a Sud della Penisola, spesso poco conosciuti e valorizzati, molti dei quali solitamente inaccessibili: dalle ville ai castelli, dalle chiese ai luoghi dell’educazione, dai laboratori artigiani alle aree naturalistiche, passando per teatri, collezioni d’arte e siti produttivi a Camerota, Pollica e Salerno.

Tra le novità di questa edizione una selezione di aperture per commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e valorizzare la figura e l’eredità spirituale e culturale del Santo patrono d’Italia.

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