Scontro tra moto e camion questo pomeriggio nella frazione Matinella di Albanella.

Un centauro di 21 anni è rimasto ferito nell’impatto con il mezzo pesante in contrada Fravita.

Sul posto i sanitari della Croce Rossa di Capaccio che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale a Eboli a causa delle gravi ferite che ha riportato cadendo sull’asfalto.

Toccherà ai Carabinieri ricostruire la precisa dinamica dello scontro.