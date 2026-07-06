Scontro tra moto e camion ad Albanella, giovane centauro trasportato in ospedale
Scontro tra moto e camion questo pomeriggio nella frazione Matinella di Albanella.
Un centauro di 21 anni è rimasto ferito nell’impatto con il mezzo pesante in contrada Fravita.
Sul posto i sanitari della Croce Rossa di Capaccio che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale a Eboli a causa delle gravi ferite che ha riportato cadendo sull’asfalto.
Toccherà ai Carabinieri ricostruire la precisa dinamica dello scontro.