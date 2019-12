Scontro tra due auto sulla Bussentina nei pressi di Torre Orsaia. Un ferito trasportato in ospedale

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio nei pressi dello svincolo di Torre Orsaia, lungo la Strada Statale 517 “Bussentina” che collega il Golfo di Policastro al Vallo di Diano.

Due le auto che, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri, sono rimaste coinvolte nello scontro. Una Kia Sportage con a bordo un 47enne di Tricarico e una Toyota Yaris con alla guida un 63enne originario di Terzigno.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che hanno impiegato molto tempo per estrarre dalle lamiere della Yaris il 63enne.

Sul luogo dell’incidente tempestivo è stato anche l’arrivo del sanitari del 118 dell’ospedale di Sapri che hanno trasportato presso il vicino nosocomio il 63enne a causa delle numerose ferite riportate.

Notevoli sono stati i disagi al traffico e i rallentamenti lungo la “Bussentina” a causa dell’incidente.

– Maria Emilia Cobucci –