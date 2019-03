Scontro tra due auto nei pressi del cimitero di Polla. Ferite tre persone

Un incidente si è verificato questa mattina nei pressi del cimitero comunale di Polla.

Una Hyundai e una Ford Fiesta, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate.

Feriti una coppia di coniugi di Sant’Arsenio e un medico di Salerno che sono stati trasportati al vicino ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Nonostante le ferite riportata le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto, per i rilievi del caso, presenti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e la Polizia Municipale di Polla.

– Annamaria Lotierzo –