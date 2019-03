Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha revocato le deleghe di assessore e vicesindaco ad Elvira Serra.

“Da qualche tempo – afferma il primo cittadino – la fiducia, che è alla base del ruolo assessoriale, da me affidato alla dott.ssa Serra nel giugno 2018, è venuta meno. In lei avevo riposto grandi aspettative e lo dimostra il fatto che, nonostante fosse al primo impegno amministrativo, era stata destinataria del massimo ruolo possibile (quello di vicesindaco), in aggiunta a quello di assessore. Le affermazioni intollerabili degli ultimi giorni, che gettano ombre, in modo assolutamente pretestuoso e ingiustificato, sull’operato della squadra di governo cittadino che io rappresento, ha reso inevitabile e non più prorogabile la decisione di revocarle le deleghe“.

“Molto probabilmente, lei aspira ad altri progetti politici – continua il sindaco Coppola – condizione che avremo modo di verificare nei prossimi mesi. Di fatto lei stessa si era allontanata dalla vita politica attiva presso il municipio, rimanendo oltremodo attiva invece in altri contesti. A lei vanno, in ogni modo, i migliori auguri di un ottimo futuro personale e professionale“.

Il nuovo assessore è Maria Giovanna D’Arienzo, mentre la carica di vicesindaco è stata assegnata all’assessore Eugenio Benevento. In Consiglio comunale entra, invece, Gianluigi Verrone, che va a coprire il posto lasciato vacante da D’Arienzo.

