Scontro tra due auto lungo lo svincolo dell’A2 a Polla. Feriti un uomo del posto e un inglese

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla rampa di accesso dello svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo a Polla in direzione Nord.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto guidata da un 43enne del posto e una Renault Captur con a bordo una coppia di coniugi inglesi si sono scontrate. Nell’impatto i due conducenti sono rimasti lievemente feriti e per questo motivo sono stati soccorsi e curati dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente.

Ad effettuare i rilievi del caso gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e quelli del Centro Operativo Autostradale diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presente sul posto anche il personale dell’Anas per ripristinare il tratto di svincolo interessato dallo scontro.

Sempre lungo l’A2 del Mediterraneo, ma nei pressi dello svincolo di Petina, due auto in viaggio hanno travolto un oggetto che era presenta sulla carreggiata distruggendo gli pneumatici. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo tanta paura per i conducenti. Intervenuti sul posto gli agenti del Centro Operativo Autostradale, quelli della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e il personale dell’Anas.

– Chiara Di Miele –