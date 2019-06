A Viggiano il rieletto sindaco Amedeo Cicala nomina la sua Giunta

Anche Viggiano ha la sua nuova Giunta comunale. Dopo la rielezione a sindaco di Amedeo Cicala, che ha dato il via al suo secondo mandato, il primo cittadino ha scelto la squadra che governerà nel quinquennio 2019-2024 il Comune valligiano.

Cambia poco rispetto alla precedente Giunta. La new entry è rappresentata da Paolo Varalla, vicesindaco e assessore con deleghe allo Sport, Spettacolo e Politiche giovanili. Per il resto conferme in Giunta per Vincenzo De Cunto (Attività produttive), Enza Pugliese (Cultura e Istruzione) e Rosita Gerardi (Bilancio, Ambiente, Politiche Sociali, Tributi e Personale). Della precedente Giunta manca solo Ettore Corona, oggi consigliere comunale insieme a Giovanni Romagnano, Wladimiro Zupone e Giovanni Damiano, che completano così il gruppo di maggioranza di “Rinnovamento e Unione”, che ha vinto alle ultime consultazioni con il 61,07 %.

“Si tratta di una nuova Giunta – ha sottolineato il sindaco Cicala – in continuità con la precedente, che ha da sempre lavorato, fino al giovedì prima delle elezioni e il martedì successivo già al lavoro. Ci tenevamo a fare presto. Adesso continuiamo con le tante opere da portare avanti, infrastrutturali, di sviluppo e di crescita economica e sociale per Viggiano. Questo paese non si ferma. Per me è sempre una emozione il giuramento, ora andiamo avanti insieme con entusiasmo”.

Per il gruppo di minoranza, che ha ottenuto il 38,93 % dei voti, siederanno in Consiglio comunale Luca Caiazza, Nicola Fruguglietti Reale, Antonello Lauletta e Lucia Nicolia. I capigruppo sono Corona e Caiazza.

– Claudio Buono –