Scontro tra due auto all’uscita autostradale di Sala Consilina. Un ferito

Un incidente stradale è avvenuto questa sera all’uscita autostradale di Sala Consilina.

Per cause ancora in corso d’accertamento, una Citroën C5 con a bordo un uomo e una Mini, guidata da un uomo di Padula, si sono scontrate.

Ferito il conducente della Mini che è stato soccorso dai sanitari del 118. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto, per i rilievi del caso, presente il Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –