Scontro tra due auto a Silla di Sassano. Feriti i conducenti

Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Provinciale che da Silla di Sassano conduce nella frazione di Varco Notar Ercole.

Per cause in corso di accertamento una BMW e una Matiz si sono scontrate, probabilmente anche per il manto stradale reso viscido dalla pioggia.

Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti, un ragazzo e un’anziana, entrambi del posto. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati all‘ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Rilievi affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina che dovranno ricostruire la dinamica dello scontro.

Presenti i volontari di Protezione Civile Anpas Vola Sassano.

– Chiara Di Miele –