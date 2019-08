Scontro tra due auto a Sala Consilina, una si ribalta. Ferita donna di Teggiano

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Sala Consilina, lungo la Statale 19.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto e una Fiat Bravo si sono scontrate nei pressi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Ad avere la peggio la Bravo che, a seguito dell’impatto, si è capovolta.

Nello scontro è rimasta ferita una donna di Teggiano che è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarla all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Paola Federico –