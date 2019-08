Calcio a 5. Sporting Sala Consilina inizia la preparazione, si guarda anche al settore Giovanile

Sotto l’attento sguardo del presidente Giuseppe Detta, e dei dirigenti Barbara Aumenta Sabia, Vincenzo Cava e Daniele Campanelli, agli ordini dello scrupoloso preparatore atletico Luca Tonti, presso lo stadio “Osvaldo Rossi” di Sala Consilina, ha preso il via la preparazione dello Sporting Sala Consilina, che sarà ai nastri di partenza del principale campionato regionale di serie C1 di Futsal.

Sontuosa la campagna acquisti che ha visto arrivare alla corte del coach Darci Foletto una schiera di calcettisti carioca. Ultimo in ordine di tempo Lucas, dopo gli innesti Bellaver Ferreira e Zago, l’unico che ha iniziato a lavorare con la truppa di atleti valdianesi con in testa gli esperti Pacifico e D’Alto, in attesa che si aggreghino gli altri brasiliani che hanno cominciato a sudare nel loro paese. L’arrivo di Bellaver e Ferreira è previsto a ridosso del ferragosto.

Nonostante il duro lavoro imposto da Tonti, tanti volti sereni tra i calcettisti dello Sporting Sala Consilina, ma anche tra i dirigenti che non hanno lesinato sforzi per allestire una rosa in grado di essere protagonista in questo difficile torneo.

“Troveremo team di primissimo piano – dice Vincenzo Cava – ma siamo pronti a fronteggiarli alla pari, per cercare di regalare soddisfazioni ai nostri tanti sostenitori“. Anche Barbara Aumenta Sabia, appare entusiasta del lavoro svolto per allestire la squadra: “Per me è la prima esperienza nel calcio a 5 e sono rimasta colpita favorevolmente dai dirigenti di questo sodalizio per come affrontano varie situazioni; poi per quanto riguarda la squadra penso che non si potesse fare di meglio per portare a Sala Consilina il top dei calcettisti. Sono certa che sarà una stagione piena di soddisfazioni. Ho visto nel volto dei protagonisti la voglia di fare bene e regalare alla città un campionato di alto profilo“.

Intanto si guarda anche al settore giovanile con la guida tecnica affidata a Domenico Rosciano, che sarà al timone dell’under 19. Venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 19.30, presso la struttura sportiva della DFL – gruppo Lamura si terrà uno stage per i nati dal 2001 al 2004.

– Gerardo Lobosco –