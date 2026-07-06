Incidente tra due mezzi pesanti questo pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo nella galleria Sant’Angelo a Contursi Terme al km 53 in direzione Nord.

A scontrarsi, per cause da accertare, un camion che trasportava prodotti ortofrutticoli e un altro camion adibito al trasporto di prodotti per l’igiene. I due conducenti sono rimasti feriti in maniera non grave e i sanitari del 118 hanno provveduto a trasportarli in ospedale.

Sul posto per le operazioni di soccorso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, mentre i rilievi per ricostruire la dinamica sono stati affidati agli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina.

Le squadre dell‘Anas di Sala Consilina si sono occupate del ripristino del tratto autostradale in galleria scenario dell’incidente.