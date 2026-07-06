Brutta avventura nel Golfo di Policastro per il ballerino Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione del talent “Amici” e marito della coreografa Veronica Peparini.

Il ballerino, che si trovava in zona per un evento, ha pranzato in un ristorante dove si è sentito male a causa di una reazione allergica. Per questo motivo è dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Immacolata e ha raccontato quanto accaduto sul suo profilo Instagram.

“Mentre stavo pranzando ho avuto una forte reazione allergica: ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, il mio corpo diventare rosso nel giro di pochi minuti e pieno di macchie – racconta – . Mi sono spaventato perché non mi era mai successa una cosa del genere, per cui preso dall’ansia ho deciso di andare subito al Pronto Soccorso e farmi vedere senza fare il supereroe. Mi hanno dato il cortisone e l’antistaminico“.

Nel giro di qualche ora Muller si è sentito meglio ma chiarisce: “Non so da cosa sia dipeso di preciso. Credo possa essere stato il tonno o il pistacchio o il cavolo viola. In ogni caso farò i test per le allergie perché mi sono veramente spaventato. Fateli anche voi perché non lo auguro a nessuno, non sottovalutate la cosa“.

Poi il plauso per il personale dell’ospedale di Sapri: “Ho trovato persone estremamente preparate e carine. Mi hanno rassicurato e seguito con cura tranquillizzandomi“.

Tante le esperienze professionali dell’ex ballerino di “Amici”, che ha fatto parte anche del corpo di ballo del Festival di Sanremo, di quello di alcuni concerti di Claudio Baglioni, è stato assistente e ballerino professionista nel talent diretto da Maria De Filippi e nel 2024 con la moglie Veronica Peparini ha partecipato al reality “La talpa”.