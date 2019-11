Scontro tra auto sul raccordo Sicignano-Potenza a Tito, una viaggiava contromano. Tre feriti

Un incidente stradale si è verificato sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all’altezza di Tito.

Una Jeep Renegade con a bordo una coppia ha imboccato il raccordo contromano e, anziché procedere come da segnaletica in direzione Salerno, ha percorso diverse centinaia di metri andando a scontrarsi con una Fiat Punto. Il bilancio è di tre feriti, tutti del Potentino, non in modo grave.

Il tutto è avvenuto poco prima delle 10, nello stesso posto dove qualche giorno fa un’auto e un camion si sono scontrati.

Le due persone a bordo della Jeep Renegade, forse non conoscendo la strada e non rendendosi conto della segnaletica con il divieto di accesso, hanno imboccato contromano il raccordo. Una vera e propria tragedia sfiorata, visto che si tratta di un tratto molto trafficato.

L’uomo alla guida della Fiat Punto non è riuscito ad evitare la Renegade contromano nonostante il tentativo. Sul posto personale dell’Anas, Polizia Stradale e due ambulanze del 118 Basilicata Soccorso che hanno trasferito i tre feriti per accertamenti al “San Carlo” di Potenza.

– Claudio Buono –