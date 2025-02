Paura nella notte lungo via Madonna delle Grazie a Sala Consilina dove si è verificato un incidente stradale.

Per cause da accertare, due auto, una Peugeot con a bordo due giovani di Brienza e una Nissan con a bordo tre giovani di Padula, si sono scontrate mentre percorrevano l’arteria stradale. A causa dell’impatto, la Peugeot ha finito la sua corsa davanti a un’abitazione situata lungo la strada.

Nello scontro sono rimasti feriti una ragazza che era a bordo dell’utilitaria e un passeggero del suv per i quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto i due giovani sono stati condotti in ospedale per maggiori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ai quali sono stati affidati i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e appurare eventuali responsabilità.