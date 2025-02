Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza sono intervenuti nella zona industriale della città a seguito della segnalazione al 112 da parte di un cittadino che raccontava di una violenta lite in corso tra due camionisti.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato un uomo riverso a terra con evidenti segni di aggressione e numerose macchie di sangue.

La lite ha visto protagonisti un 50enne di origine calabrese e un 52enne di Potenza, entrambi camionisti che hanno avuto un alterco per motivi legati al parcheggio dei mezzi pesanti. La discussione è degenerata quando l’aggressore potentino ha estratto un coltello a serramanico, con una lama di 20 cm, colpendo più volte l’altro uomo all’addome.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è stata dichiarata fuori pericolo di vita dopo l’intervento dei sanitari. Nel frattempo, l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e condotto presso la Casa circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale di Potenza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato, nei confronti del quale vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri, reso possibile dalla preziosa collaborazione del cittadino che ha allertato il 112, ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi e di assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto di violenza. La collaborazione dei cittadini nel segnalare tempestivamente situazioni di pericolo si conferma, ancora una volta, fondamentale per garantire un intervento rapido, efficace e risolutivo da parte delle Forze dell’Ordine.

Tale sinergia, come sottolineato dai vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, è fondamentale per permettere la pronta risposta dell’Arma dei Carabinieri che, con tutte le Forze dell’Ordine, quotidianamente è impegnata in prima linea per tutelare la sicurezza dei cittadini.