Scontro tra auto e scooter a Castellabate. 27enne in prognosi riservata all’ospedale di Vallo della Lucania

Un incidente si è verificato nella serata di ieri nel territorio di Castellabate.

Ad essere coinvolti un scooter, sul quale viaggiavano due ragazzi, e una Fiat Panda guidata da un uomo del posto. I due veicoli si sono scontrati, per cause in corso di accertamento, nei pressi di uno Stop.

Sembrerebbe che il conducente del ciclomotore guidasse sprovvisto di necessaria patente, ma ad avere la peggio è stato l’amico seduto dietro di lui che, infatti, si trova in prognosi riservata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale, e i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Fabiola Garello, per i rilievi del caso.

