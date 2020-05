Festa di compleanno su una terrazza ad Atena Lucana interrotta dai Carabinieri. Sanzionate 11 persone

Avevano organizzato una vera e propria festa di compleanno sulla terrazza di un’abitazione, ma sono stati beccati dai Carabinieri.

E’ successo ad Atena Lucana. I militari della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Davide Acquaviva, hanno scoperto 11 persone che sono state segnalate per non aver rispettato la normativa vigente che non permette assembramenti sia in luoghi pubblici che privati. Sono così scattate le sanzioni per tutti i partecipanti alla festa, per un ammontare complessivo di 4.500 euro.

Al party hanno preso parte persone dal 20 ai 40 anni, che hanno festeggiato mangiando e bevendo con della musica in sottofondo.

– Paola Federico –