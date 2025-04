Paura questa mattina ad Altavilla Silentina in seguito ad uno scontro tra due automobili in località Falagato.

Per cause da accertare l’impatto si è verificato tra una Fiat 500 X e una Range Rover. Uno dei due veicoli si è ribaltato in un terreno adiacente alla strada.

Due persone sono rimaste ferite e per liberarle sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli. I feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” in codice rosso.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Eboli per i rilievi.