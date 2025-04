Esce fuori strada con l’auto, non soccorre i feriti e fugge.

E’ quanto successo nella notte tra lunedì e martedì ad Olevano sul Tusciano. Per cause da accertare un’auto, dopo che il conducente ne ha perso il controllo, è finita contro il guardrail e poi in un fossato.

La persona alla guida si è allontanata lasciando nell’auto quattro persone ferite. Un 20enne si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Battipaglia mentre tre minorenni sono state portate all’ospedale di Eboli.

L’auto è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Capitano Samuele Bileti, che hanno dato il via alle indagini del caso.