Un incidente è avvenuto sulla SS166 “degli Alburni” a Roccadaspide.

Per cause da accertare una Smart con a bordo un ragazzo e una Suzuki condotta da un anziano si sono scontrate. Nell’impatto i conducenti, entrambi del posto, sono rimasti feriti e per loro si è reso necessario l’intervento dei sanitari del Soccorso Val Calore.

Per il giovane, dopo le prime cure sul posto, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno. Anche l’anziano è stato trasportato in ospedale.

Sul posto presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per i rilievi.