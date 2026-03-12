Scontro tra auto a Roccadaspide. Conducenti al “Ruggi”, uno trasportato in eliambulanza
Un incidente è avvenuto sulla SS166 “degli Alburni” a Roccadaspide.
Per cause da accertare una Smart con a bordo un ragazzo e una Suzuki condotta da un anziano si sono scontrate. Nell’impatto i conducenti, entrambi del posto, sono rimasti feriti e per loro si è reso necessario l’intervento dei sanitari del Soccorso Val Calore.
Per il giovane, dopo le prime cure sul posto, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno. Anche l’anziano è stato trasportato in ospedale.
Sul posto presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per i rilievi.