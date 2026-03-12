Quella dell’Iran è una storia ricca di rivolte e violente repressioni, ma in particolare a creare una vera e propria frattura è stato l’anno 1979.

Prima di quella data diverse tensioni hanno fatto da scenario all’interno del Paese, con un processo di modernizzazione e occidentalizzazione (cosiddetta rivoluzione bianca) che portò a un aumento delle disuguaglianze e a una totale repressione a ogni forma di dissenso. Si affermò l’ayatollah Ruhollah Khomeyni che incitò i cittadini alle proteste, che portarono all’esilio dello Scià.

Nel 1979, quindi, gli iraniani votarono un referendum per la fine della monarchia e la nascita della Repubblica Islamica. Khomeyni, però, era ostile ai processi di modernizzazione e laicizzazione della società, persino alla concessione del diritto di voto alle donne, e dichiarò nemici Stati Uniti e Israele. Dunque, la promessa rivoluzionaria è finita in un atto di repressione, terrore e violenza contro ogni voce di dissenso che si è legato alle gravi difficoltà economiche oltre al non rispetto dei diritti umani. Un esempio recente sono i fatti accaduti nel 2022 fino a quelli delle scorse settimane con le proteste popolari.

Sullo sfondo delle tensioni storiche e ideologiche nell’area, negli anni si è aggiunto anche il tema del programma nucleare iraniano. Quest’ultimo motivo ha fatto risalire la tensione, mentre nuovi negoziati sul programma nucleare iraniano a Teheran fallivano. Nel frattempo gli Stati Uniti radunavano un’imponente flotta nel settore, la più grande da decenni. Le ostilità si sono aperte il 28 febbraio, secondo quanto ricostruito da diversi media internazionali perché l’intelligence di Washington aveva individuato una finestra di opportunità per colpire e uccidere la Guida suprema Ali Khamenei a Teheran. Una missione conclusa con successo e che ha portato all’apertura di una nuova guerra nel Golfo Persico.

L’attacco all’Iran ha avuto ripercussioni immediate sui mercati energetici, dal Golfo Persico dipende infatti circa il 30% del traffico mondiale via mare e gli eventuali blocchi nello Stretto di Hormuz potrebbero avere ripercussioni significative con effetti diretti su prezzi, inflazione e crescita economica.

Di ciò che sta accadendo in questi giorni ne abbiamo parlato con Farah (nome di fantasia), iraniana che vive e studia in Italia. Abbiamo raccolto il suo punto di vista e analizzato il significato che per lei assume questo conflitto, quali sono le preoccupazioni maggiori che l’affliggono vivendo distante dalla sua famiglia e quali aspettative ha sull’esito di ciò che potrebbe accadere.

Guerra in Iran. Attacco o liberazione?

C’è una profonda felicità tra i patrioti per l’attacco di Israele e Stati Uniti contro questo regime sanguinario e per l’eliminazione dell’Ayatollah Ali Khamenei. Accogliamo con favore questo conflitto, consapevoli che è lo strumento necessario per sradicare finalmente un gruppo radicale e terroristico di portata globale. Siamo giunti alla conclusione che, senza l’intervento deciso di America e Israele, liberarsi di questo sistema sarebbe stato un obiettivo impossibile da raggiungere.

Cosa ti aspetti da questo conflitto?

Mentre seguiamo con il fiato sospeso ogni aggiornamento, cresce la convinzione che il cambiamento in Iran sia ormai inevitabile: spero che porterà prima o poi all’insediamento di un nuovo Governo sotto la guida di Reza Pahlavi (figlio dell’ultimo Scià d’Iran, ndr). Nelle piazze di tutto il mondo, il suo nome è diventato il simbolo della speranza per milioni di iraniani che desiderano vederlo alla guida del Paese. Riguardo al conflitto in corso, è evidente che l’entità dei danni causati dal precedente regime fosse superiore alle aspettative iniziali di Israele e Stati Uniti. Se inizialmente si ipotizzava una guerra lampo, ora si parla di tempi più lunghi, forse settimane o mesi, per sradicare completamente quel sistema. Nonostante l’incertezza, gli iraniani all’interno del Paese non stanno fuggendo: restano nelle proprie case, pronti a rispondere all’appello di Reza Pahlavi per l’ultima, decisiva manifestazione verso la vittoria. A differenza di quanto accaduto in altri scenari regionali, nessuno vuole emigrare o abbandonare la propria terra. Nonostante il cielo sia solcato dai caccia alleati, il popolo resta fermo per amore dell’Iran, in attesa di una libertà attesa da 47 anni.

Cosa ti preoccupa maggiormente in questo clima di tensione?

Onestamente, l’unica cosa che preoccupa tutti noi, intendo quelli che sono fuori dall’Iran, è il blocco di internet e delle comunicazioni. Internet è completamente disconnesso per 10 giorni e solo tramite alcune chiamate dirette dall’interno possiamo connetterci e sentire la voce dei nostri cari. Se internet fosse connesso, gran parte delle nostre preoccupazioni svanirebbero.

Che valore assume allora questa guerra secondo il tuo punto di vista?

Siamo consapevoli che solo un intervento deciso da parte di Stati Uniti e Israele potrebbe eradicare questo regime. Per quanto dolorosa sia la prospettiva di vedere le nostre città devastate dalla guerra, siamo disposti a tollerarlo pur di liberarci di un Governo brutale, da anni regista del terrorismo in Medio Oriente, Europa e America. Nonostante tutto, guardiamo al futuro con ottimismo. Forse il cambiamento richiederà tempo, ma dopo 47 anni di crudeltà e oppressione, sentiamo che la libertà per il nostro Paese non è mai stata così vicina e raggiungibile. Il regime sta solo cercando di proiettare un’immagine di stabilità che non esiste più, rifiutandosi di accettare che il proprio tempo è scaduto. Non possono credere che oltre 90 milioni di iraniani, tra chi vive nel Paese e chi è in esilio, abbiano ormai voltato le spalle a questo Governo. Cercano di manipolare la psicologia dei cittadini per far credere che la resistenza sia inutile, ma le enormi manifestazioni a Monaco, Toronto e Los Angeles, dove centinaia di migliaia di persone hanno invocato il ritorno dello Scià Reza Pahlavi, sono state uno shock brutale per i Pasdaran. In conclusione: non fidatevi della propaganda. Finché non avremo conferme da fonti dirette e affidabili legate a Trump o Netanyahu, ogni annuncio dei Pasdaran, a mio avviso, va ignorato.

Sei preoccupata per le ripercussioni, soprattutto economiche, che si stanno avendo in Italia?

Capisco perfettamente la preoccupazione degli europei per il rincaro di energia e carburante: è un peso reale sulla vita di tutti i giorni. Tuttavia, per noi la questione non è solo economica. Da anni subiamo un regime che non solo opprime il proprio popolo, ma destabilizza l’intera regione, con ripercussioni che ormai toccano tutto il mondo. Quando si parla di costi economici come ‘effetto collaterale’, non si vuole sminuire il sacrificio dei cittadini europei, ma sottolineare una scelta difficile: ignorare questo sistema oggi significherebbe permettere a un problema enorme di peggiorare domani. Per chi vive sulla propria pelle questa realtà, la posta in gioco va ben oltre il prezzo della benzina: riguarda la libertà e la sicurezza globale. La vera tranquillità, per il Medio Oriente e per l’Occidente, potrà esserci solo quando non saremo più minacciati dalla violenza del regime radicale degli Ayatollah.

Sei riuscita a metterti in contatto con la tua famiglia? E cosa auspichi per il futuro?

Sì, grazie a uno dei miei amici sono finalmente riuscita a contattare i miei familiari. Sono felici di questa guerra e mi dicono sempre che aspettavano questa eliminazione da 47 anni per vedere l’Iran completamente libero e liberale. Che è lo stesso sogno che ho io, per me, per loro e per tutti gli iraniani che hanno vissuto in un clima di oppressione troppo a lungo.

Teheran, il Governo annuncia la morte di Ali Khamenei, 1 marzo. Foto Vahid Salemi

