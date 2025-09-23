Scontro tra due auto questa sera in località Galdo a Campagna.

L’impatto si è verificato per cause da accertare tra una Fiat 500 X guidata da una 40enne e un’altra auto alla cui guida c’era un 19enne.

Entrambi sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del VOPI intervenuti sul posto con due ambulanze.

Il giovane è stato trasportato all‘ospedale “Ruggi” di Salerno e la donna a quello di Eboli.

I Carabinieri della Compagnia di Eboli dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.