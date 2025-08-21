Grave incidente ieri a Tardiano, località del comune di Montesano sulla Marcellana.

Per cause da accertare una Fiat Punto condotta da un 60enne di Sarconi e un’Ape car con alla guida un 95enne, mentre stavano transitando lungo l’arteria stradale, si sono improvvisamente scontrate.

Ad avere la peggio è stato l’anziano, le cui condizioni sono subito apparse critiche. Per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto al “Luigi Curto” di Polla dove è stato ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso e appurare le eventuali responsabilità del sinistro.