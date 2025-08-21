Vandali in azione nella notte al PalaSele di Eboli.

Ignoti sono entrati nella struttura e agendo indisturbati hanno portato via estintori, divelto i sanitari all’interno dei bagni, rotto le lampade al neon e tagliato i fili degli impianti elettrici.

Gesti che nel complesso hanno causato all’impianto ebolitano non solo un ingente danno, ma hanno anche compromesso la sicurezza dello stesso.

Sull’accaduto sono state avviate le indagini da parte delle Forze dell’Ordine che dovranno risalire ai responsabili. Saranno utili a tal fine le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Foto: Radio Città 105