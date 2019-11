Scontro lungo la Strada Provinciale 11 a Teggiano. Due persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo la Strada Provinciale 11 in località Matinella nel territorio di Teggiano.

Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Panda ed una Fiat 600, si sono scontrate, probabilmente anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ultime ore. Nel violento impatto sono rimasti feriti un ragazzo di origini marocchine e una donna, entrambi residenti a Teggiano.

Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e condotti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Fortunatamente le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Teggiano ed i Carabinieri della locale Stazione.

– Chiara Di Miele –