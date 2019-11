Ladri in azione in due abitazioni a Caggiano. Portati via oro e soldi

Furto ieri pomeriggio a Caggiano. A essere prese di mira due abitazioni in Piazza Lago.

I soliti ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti nella prima abitazione e non hanno portato via nulla. Mentre nella seconda abitazione hanno messo a segno il colpo portando via diversi oggetti in oro e contanti.

L’oro e i soldi erano depositati all’interno di una cassaforte che i ladri hanno aperto mediante l’utilizzo di una fiamma ossidrica.

Una volta rientrati i proprietari hanno avuto l’amara sorpresa e hanno provveduto a dare l’allarme. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione, agli ordini del Comandante Fabio D’Agostino e i Carabinieri del Nucleo Operativo della stazione di Sala Consilina, guidati dal Capitano Davide Acquaviva, che hanno avviato immediatamente le indagini.

