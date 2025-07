Un violento scontro frontale si è registrato questa mattina in località Taverna a Battipaglia.

Per cause in corso di accertamento, due Fiat Panda, una con alla guida un giovane del posto e l’altra con a bordo una donna e un giovane stranieri, si sono scontrate.

Ad avere la peggio sono stati i due conducenti. La donna, le cui condizioni sono apparse serie, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale a Battipaglia. Delicate anche le condizioni dell’altro automobilista, meno gravi le ferite del passeggero: entrambi sono stati accompagnati negli ospedali di Eboli e Battipaglia.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, diretti dal Caposquadra Massimo Impembo, per le prime operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la zona. Al vaglio delle Forze dell’Ordine, invece, l’esatta ricostruzione dell’accaduto al fine di appurare anche eventuali responsabilità.