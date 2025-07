Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 34enne salernitano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dallo scorso febbraio.

L’uomo, sulla base degli elementi raccolti in fase di indagini preliminari da confermare in sede dibattimentale, è ritenuto autore di diversi episodi di furto aggravato, rapina ed estorsione, commessi tra luglio e ottobre dello scorso anno ai danni di addetti alle casse di supermercati della città, per rubare generi alimentari.

L’aggravamento della misura cautelare scaturisce dalle numerose violazioni delle regole previste dalla comunità terapeutica per tossicodipendenti presso la quale era in cura, in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.