Scomparso da casa a Serre,ritrovato Pasquale Melchionda.Era caduto tra i rovi senza poter chiedere aiuto

E’ stato ritrovato Pasquale Melchionda, l’84enne di Serre di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio.

L’anziano era caduto in un fosso vicino ai suoi campi ed era rimasto incastrato in alcuni rovi. Non riusciva a muoversi e a chiamare qualcuno per ricevere aiuto. Ha riportato qualche ferita ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per ricevere le cure del caso.

L’uomo è stato trovato grazie alle ricerche messe in campo dai Carabinieri della Compagnia di Eboli, guidati dal Capitano Luca Geminale. I militari questa mattina hanno inizialmente ritrovato l’auto dell’anziano in uno dei suoi terreni.

Per riportarlo a casa dai familiari in apprensione per le sue sorti è stato attivato il Piano ricerche persone scomparse presso la Prefettura e sono stati allertati Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che hanno aiutato i Carabinieri nelle ricerche.

