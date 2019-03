Furgone sbanda e si schianta contro un tir ad Agropoli. Perde la vita 57enne di Castellabate

Tragico incidente stradale ad Agropoli dove un uomo, Costabile Figliola, è morto dopo essersi scontrato contro un tir che viaggiava nella direzione opposta.

Il 57enne, originario di Castellabate, era alla guida del suo furgone e stava percorrendo Via Dante Alighieri quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, al comando del Capitano Francesco Manna.

L’uomo avrebbe accusato un malore mentre era alla guida del suo veicolo.

– Claudia Monaco –