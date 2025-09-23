Scompare da casa a Battipaglia, l’auto ritrovata a Salerno. Si cerca Dario Borriello
Ore di apprensione a Battipaglia per la scomparsa da casa del 47enne Dario Borriello, di cui non si hanno notizie da ieri mattina.
A lanciare l’appello per ritrovarlo, tramite i social, è stata la sua compagna. Dario soffre di attacchi ischemici transitori e amnesie temporanee e potrebbe avere difficoltà a fare ritorno a casa.
La sua auto ieri è stata ritrovata nei pressi della stazione di Salerno.
Al momento del suo allontanamento indossava una maglia bianca con stampa nera e pantaloncini corti beige con tasconi laterali.
Chiunque dovesse avvistarlo può telefonare alla compagna al numero 333/6689390 oppure allertare il 112.