Paura ieri sera in via Roma a Salerno dove un uomo è stato investito da una moto mentre passeggiava per strada. Dopo l’impatto il pedone è caduto sull’asfalto ed è rimasto ferito.

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Rossa in ambulanza per soccorrerlo e trasportarlo all’ospedale “Ruggi” dove è stato ricoverato a causa delle ferite riportate.

Rilievi affidati agli agenti della Polizia Municipale che dovranno stabilire le responsabilità del centauro.

Nella zona di via Roma, a pochi passi dal Municipio, i cittadini salernitani continuano a invocare maggiore sicurezza stradale dato che non è questo il primo caso di investimento che si registra lungo quella strada.