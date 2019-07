Scimmie accostate al ministro Salvini. Scoppia la polemica per un murales a Baronissi, rimosso

È polemica a Baronissi dove nei giorni scorsi è comparso un murales raffigurante due scimmie e la caricatura di quello che sembrerebbe essere il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Ad accompagnare il disegno, la scritta “49 milioni… di anni fa”.

L’episodio ha in breve scatenato ironia ma anche polemiche per quello che il murales rappresenterebbe.

In primis, è stato l’ex rettore dell’Università degli Studi di Salerno Aurelio Tommasetti che attraverso i social ha commentato: “Vi sembra normale che a Baronissi un sindaco piddino autorizzi un murales di questo tipo contro un ministro della Repubblica? #èsemprecolpadisalvini”.

L’accusa, quindi, è quella di aver permesso la realizzazione del disegno ed è direttamente rivolta al sindaco Gianfranco Valiante che ha replicato: “Leggo ora, da un post, di un murales di cui non conoscevo l’esistenza – spuntato su una murata del Parco della Rinascita e realizzato da un writer non ufficialmente invitato dall’associazione organizzatrice di Overline, la manifestazione internazionale di street art che ospitiamo ogni anno a Baronissi. Riporta un’immagine offensiva del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ne ho disposto l’immediata rimozione.”

“Pur rispettando il diritto alla satira e alla creatività – prosegue il primo cittadino – tale atteggiamento non rientra nello stile del sottoscritto né in quello dell’Amministrazione che mi onoro di guidare. Spero si plachino le strumentali polemiche politiche che nulla hanno a che fare con l’arte, con Overline e con la nostra amministrazione comunale, democratica e rispettosa delle istituzioni. Sulla stessa murata del disegno ‘incriminato’ un artista nostro concittadino ha realizzato un murales dedicato all’integrazione che vede disegnata un’immigrata ospite a Baronissi con il progetto Sprar. Preferiamo parlare di queste esperienze di integrazione e accoglienza. Chiedo scusa per l’inconveniente e lo farò anche con uno scritto privato al ministro Salvini a cui però non manca l’ironia”.

