Pasquale Pepe, senatore lucano della Lega, eletto Vicepresidente della Commissione Antimafia

Pasquale Pepe, senatore lucano della Lega, è stato eletto Vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia, denominata ufficialmente “Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”.

Il senatore, nonché sindaco di Tolve, era già stato nominato nella Commissione d’inchiesta bilaterale lo scorso novembre, mentre ieri sera, durante la seduta della commissione, è arrivata la sua elezione.

Insieme a Pepe nella Commissione spiccano i nomi, tra i tanti, dell’ex Guardasigilli Andrea Orlando, Elio Lannutti e Maurizio Lupi. È stato lui stesso a darne notizia, sottolineando di essere orgoglioso e di avere una grande responsabilità per questo nuovo ruolo.

Prima del suo ingresso in Commissione, durante una seduta del 24 ottobre scorso, le dichiarazioni di Pepe contro la mafia furono durissime: “La mafia fa schifo. Si, fa schifo, perché priva la gente della dignità, della libertà e della speranza. E un Popolo che non ha dignità, libertà e speranza non sorride, è destinato a morire”.

Oltre alla Commissione, il senatore Pepe, per il Decreto Salvini, si è occupato del “Titolo II”, che riguarda la lotta alla criminalità mafiosa.

-Claudio Buono-