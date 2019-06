Schianto fatale tra un’auto e un furgone allo svincolo dell’A2 di Contursi. Perde la vita un uomo

Un tragico schianto quello accaduto questa mattina allo svincolo di Contursi Terme dell’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dell’innesto con la S.S.91 Ofantina.

Per cause in corso di accertamento una Fiat 600 con a bordo una coppia di coniugi del Napoletano, un 76enne e una 67enne, e un furgone Fiat Ducato, con a bordo un 48enne e un 29enne di Oliveto Citra, si sono scontrati violentemente. Nell’impatto ha perso la vita sul colpo il 67enne alla guida dell’auto, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale da un’eliambulanza.

Sul posto per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del drammatico incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presente il personale dell’Anas per ripristinare il tratto di A2 interessato dal fatale incidente.

