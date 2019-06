Il cilentano Giuseppe Filpi è Campione d’Italia juniores nei 110 ostacoli e si qualifica agli Europei

E’ cilentano, precisamente di Novi Velia, Giuseppe Filpi, il Campione d’Italia dei 110 ostacoli nella categoria Juniores.

Filpi, che è tesserato con l’Atletica Agropoli, ha vinto la finale che si è svolta a Rieti con un tempo davvero buono (13”93) scendendo per la prima volta sotto i 14 secondi e stabilendo il suo primato personale. Un successo che gli consente di qualificarsi per gli Europei in programma a Boras in Svezia dal 18 al 21 luglio.

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto l’ha espressa il suo tecnico Angelo Palmieri:“La stagione di Filpi non era partita bene a causa di un fastidioso infortunio occorsogli ad inizio anno. Giuseppe è stato fantastico perché ha sempre lavorato con abnegazione e il risultato di Rieti premia i suoi sacrifici fatti nelle sedute di allenamento”.

Giuseppe Filpi non sta nella pelle per il risultato conseguito. “Sono al settimo cielo – afferma – Ora mi aspetta questo impegno europeo, dove cercherò di migliorarmi dopo aver centrato la semifinale nella passata stagione“.

Appuntamento a Boras, dove Filpi correrà con i colori azzurri della Nazionale Italiana.

– Gerardo Lobosco –