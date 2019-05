Scende dall’auto e cade in un dirupo. Gravemente ferito un 31enne di Casal Velino

Ore di apprensione nella comunità di Casal Velino per le sorti di un ragazzo del posto ritrovato ieri mattina in un dirupo lungo la strada per tornare a casa.

Sembrerebbe che il 31enne scendendo dalla propria auto abbia perso l’equilibrio e sia caduto in un dirupo, dopo un volo di circa tre metri. A dare l’allarme è stata la mamma che non vedendolo rientrare alle otto del mattino ha contattato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa.

A ritrovarlo alle 9 sono stati i Carabinieri della Stazione di Casal Velino e della Compagnia di Vallo della Lucania coordinati dal Capitano Mennato Malgieri che dopo la denuncia della madre si sono messi alla ricerca del ragazzo.

Sul posto immediato è stato anche l’arrivo dei sanitari del 118 dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove il ragazzo è stato trasportato in codice rosso. Dopo una delicata operazione il 31enne è ricoverato in prognosi riservata.

Sono ancora in corso le indagini per stabilire la dinamica degli eventi.

– Maria Emilia Cobucci –