Scassinano e danneggiano le Casette dell’acqua a Battipaglia e Bellizzi.

È quanto accaduto la scorsa notte. Due persone hanno scassinato la gettoniera portando via pochi spicci.

L’episodio è stato reso noto dal Sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, che indignato ha commentato l’accaduto: “Purtroppo dalla videosorveglianza abbiamo appurato che non è stata una ragazzata. Ora rischiano una denuncia per furto e rapina per 4 euro. Ma si può essere cosi irresponsabili?”.

Il servizio, nel frattempo, è stato ripristinato.