Ladri d’appartamento in azione a Salerno quando, nel pomeriggio di mercoledì, sono riusciti a mettere a segno un colpo in via Matteo Galliano.

Sarebbero tre le persone che, dopo essere entrate nell’abitazione presa di mira e in assenza dei proprietari, sono riuscite a scardinare dal muro una cassaforte.

La banda ha così portato via un bottino composto da orologi di valore, gioielli e una sostanziosa somma di denaro contante. In seguito si sono allontanati facendo perdere ogni traccia e per i padroni di casa, una volta scoperto il furto, non è rimasto altro da fare che allertare sul posto la Polizia di Stato.

Gli agenti, dopo aver effettuato i rilievi, hanno anche preso visione delle immagini della videosorveglianza presente nella zona per tentare di risalire all’identità dei ladri.