Fa discutere lungo il litorale di Capaccio Paestum, in località Ponte di Ferro, la presenza in mare di liquami e l’anomalo colore delle acque segnalato in questi giorni, insieme al cattivo odore, da numerosi bagnanti presenti in zona.

Proprio dalle segnalazioni sono scattati i controlli da parte del Nucleo Ambientale Investigativo del Comune che ha sequestrato un pozzetto di raccolta che scaricava illecitamente in un canale che confluisce in un torrente il quale successivamente sfocia nel mare.

A realizzare lo scarico il titolare di un’azienda bufalina che è stato denunciato alla Procura della Repubblica

Le operazioni di controllo sono state eseguite in sinergia con la Guardia Costiera di Agropoli, agli ordini del Tenente di Vascello, Giulio Cimmino, e con gli agenti della Polizia Municipale diretti dal Capitano Carotenuto.

– Chiara Di Miele –