Sassano: il Comune istituisce lo sportello “Info Covid” per dare sostegno ai cittadini in difficoltà

Il Comune di Sassano istituisce lo sportello “Info Covid” per tutti i cittadini che in questi giorni hanno bisogno di assistenza per affrontare l’attuale emergenza sanitaria.

Lo sportello funziona attraverso un numero telefonico dedicato per un servizio di pronta assistenza rivolto a chi si trova in difficoltà e ha bisogno di essere assistito anche a domicilio in tutte quelle situazioni che fanno parte della vita quotidiana di tutti noi. É un nuovo servizio comunale completamente gratuito assicurato dall’Ufficio Servizi Sociali ed è dedicato in particolare agli over 65, a chi vive da solo e a chi attraversa un periodo di difficoltà socio-economica.

Il numero di “Info Covid” é 0975/78809 ed é attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 ‪alle ore 12.30‬.

L’assistenza fornita consiste nell’effettuare piccole commissioni, come l’acquisto di generi alimentari e farmaci o la prescrizione degli stessi con la successiva consegna a domicilio, ma è previsto anche il pagamento delle utenze e lo svolgimento di semplici pratiche presso gli sportelli postali o bancari.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Centro Operativo Comunale e gode del supporto operativo delle associazioni di volontariato ANPAS ed Orchidea e delle farmacie Borgia e Trotta.

“Vogliamo offrire assistenza alle persone maggiormente a rischio – dichiara il vicesindaco Gianfranco Russo – in modo da creare una rete di servizi e di supporto a favore di tutti i cittadini sassanesi che in questo momento stanno affrontando un momento di difficoltà. In tale maniera si spera che nessuno si senta abbandonato nell’emergenza”.

– Chiara Di Miele –